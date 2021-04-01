В суд ушло дело о поджоге мебельной фабрики в брянских Белых Берегах

До пяти лет колонии грозит 23-летнему Брянска, который из хулиганских побуждений поджег цех мебельной фабрики в Белых Берегах. Уголовное дело передали в суд, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Молодого человека обвиняют по статье «Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога».

По версии следствия, преступление брянец совершил в ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Цех ООО «Мебельная фабрика «Белые берега» он поджег, используя газовый баллон с горелкой. Аналогичным образом молодой человек поступил с автопогрузчиком и тягачом, принадлежавшими ИП. Те стояли на территории предприятия. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей.

По существу этого уголовное дело рассмотрит Фокинский райсуд города.

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