В ДТП в Дятьковском районе травмы получили три человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В дорожно-транспортном происшествии в Дятьковском районе травмы получили три человека. Автоавария случилась около десяти часов утра в среду, 31 марта, на 12-м километре дороги Дятьково-Бытошь, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

39-летний водитель "Ауди А4" ехал со стороны поселка Ивот в сторону Дятькова. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21703, за рулем которого был 64-летний автомобилист.

В аварии пострадал водитель ВАЗа, его госпитализировали с множественными переломами ребер. У 59-летней пассажирки той же машины - перелом ноги. У 61-летней женщины - перелом грудины. Двух пострадавших пассажирок также отвезли в больницу.

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