В Брянске строят семейно-досуговый и спортивно-развлекательный центр «Мегагринн»

В Брянске торгово-развлекательный центр «Мегагринн» обещают сделать семейно-досуговым и спортивно-развлекательным. Об этом рассказали на телеканале «Брянская губерния».

Напомним, ТРЦ возводят на территории старого аэропорта с 2013 года. Длительное время стройка находилась в замороженном состоянии. В настоящее время работы ведутся в две смены. Подрядчики обещают, что каркас здания будет готов уже к концу года.

В 2021 году на стройку уже потратили полмиллиарда рублей. Такая же сумма была направлена на объект в прошлом году. В центре сделают девять бассейнов и спа-центр, гостиницу, рассчитанную на 150 мест, бизнес-центр, рестораны и фудкорты. Также создадут кинотеатр, концертный зал на 1300 человек и зеленый парк развлечений.

Непосредственно под торговлю планируют отвести менее четверти площадей. Новый центр будет скорее спортивно-развлекательным и семейно-досуговым, а не торговым. Благоустроят прилегающую территорию. Введение центра в эксплуатацию позволит создать более двух тысяч рабочих мест.

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