Клубни на анализ. Зачем проверять семенной картофель в лаборатории

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Ячмень, пшеница, тритикале, горчица, лен, подсолнечник и рапс… Можно еще долго продолжать список культур, семена которых ежегодно поступают в Брянскую межобластную ветеринарную лабораторию для проведения исследований на посевные и сортовые качества. А так как славится Брянщина хорошими урожаями не только зерновых, но и картофеля, то семенной материал «второго хлеба» тоже достаточно часто становится объектом лабораторных исследований.

Например, за 2020 год в учреждении было проведено около 6 тысяч исследований семенного картофеля по показателям качества и безопасности.

Согласно законодательству в сфере семеноводства посадочный материал картофеля должен соответствовать требованиям ГОСТ 33996-2016 «Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества». Именно этим документом регламентируется проведение клубневого анализа семенного картофеля.

«Проводя клубневый анализ, сотрудники нашей лаборатории определяют размер клубней семенного картофеля, наличие земли и посторонних примесей, выявляют клубни с повреждениями и дефектами, клубни с внешними и скрытыми признаками поражения болезнями», — рассказала начальник лаборатории экспертизы зерна и семян ФГБУ «Брянская МВЛ» Венера Умеренкова.

А то, что скрывается от глаз даже самого опытного агронома, помогает определить молекулярная биология. Именно с целью диагностики различных возбудителей болезней растений специалисты Брянской межобластной ветеринарной лаборатории проводят исследования по выявлению фитопатогенов различной этиологии методом ПЦР. Метод позволяет обнаруживать ДНК/РНК различных болезней растений, присутствующие даже в очень малых количествах, и идентифицировать нужный фитопатоген в семенном и посадочном материале.

«В целях фитосанитарной экспертизы и установления фитосанитарного состояния подкарантинной продукции орган инспекции ФГБУ «Брянская МВЛ» в соответствии с областью аккредитации проводит экспертную оценку соответствия семенного материала карантинным фитосанитарным требованиям государств. По результатам проведенной экспертизы (оценки соответствия) мы оформляем заключение о карантинном фитосанитарном состоянии партии подкарантинной продукции, являющиеся основанием для выдачи карантинных и фитосанитарных сертификатов», — разъясняет начальник органа инспекции ФГБУ «Брянская МВЛ» Юлия Дербуш.

Важно отметить, что в семенном картофеле не допускается наличие вредителей, семян сорняков, а также возбудителей болезней, имеющих карантинное значение для Российской Федерации. Не допустить распространения опасных карантинных объектов на территории страны – вот основная цель проведения исследований карантинного фитосанитарного состояния семенного материала. Но, и говоря в масштабах одного хозяйства, всё очевидно: своевременное выявление заболевания равно эффективное и оперативное решение проблемы с минимальными потерями. Например, возбудитель бурой бактериальной гнили способен сохранять жизнеспособность в почве на протяжении 3 лет. А это потеря большой части урожая и убытки для хозяйства.

Для проведения исследований семян и посадочного материала ФГБУ «Брянская МВЛ» использует высокоточное оборудование и применяет современные методы испытаний. Специалисты учреждения осуществляют отбор проб семян сельскохозяйственных растений и посадочного материала для испытаний по таким показателям качества и безопасности, как чистота, всхожесть, зараженность болезнями, заселённость вредителями, наличие ГМО и т.д. Обратившись в учреждение, можно провести клубневый анализ партий семенного картофеля, идентификацию сортов и определить сортовую чистоту семян различных культур. Такой лабораторный контроль аграриям помогает минимизировать риски ущерба от потери прогнозируемой урожайности и снижения качественных показателей в конечном продукте.

Подробную информацию о стоимости и сроках исследований можно получить по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 7. Тел. 8 (4832)32-77-17, почта: bmvl32@yandex.ru.