Брянские депутаты назначили Светлану Бледнову главой Володарской администрации

Главой Володарской районной администрации назначили Светлану Бледнову. Такое решение приняли депутаты Брянского городского Совета на своем заседании сегодня, 31 марта. Депутаты отметили, что Светлана Васильевна любит этот район и знает нужды его жителей.

До сегодняшнего назначения Светлана Бледнова несколько месяцев исполняла обязанности руководителя Володарки. Также она занимала должность заместителя главы районной администрации. Кроме этого, ранее Светлана Васильевна длительное время трудилась в городском управлении образования.

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