В брянском Стародубе после вмешательства прокуратуры сирота получит жилье

В брянской Стародубе сироте не предоставили жилье. 24-летняя девушка потеряла единственного родителя. С 2011 года она состоит на учете в администрации в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Сирота получила образование, но у нее до сих пор нет своего жилья. Девушка живет на съемном.

- С целью восстановления нарушенных прав сироты прокуратура района в суд направила исковое заявление, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Потребовали признать права сироты на получение жилого помещения и обязать администрацию обеспечить ее жилым помещением по договору найма специализированного жилого помещения по месту жительства. Суд удовлетворил требование прокурора. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

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