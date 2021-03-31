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ВТБ и Сколково открыли международную конференцию Data Fusion

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик и председатель Фонда Сколково Аркадий Дворкович открыли первый день международной конференции, посвященной синергии данных.

Более 100 российских и международных экспертов, лидеров в области искусственного интеллекта, поделятся своим опытом в освоении Data Fusion.

Мероприятие проходит в онлайн формате 30-31 марта.

Первый день мероприятия посвящен экономическим аспектам темы, второй — научным.

«Движение за доступ к кросс-индустриальным данным - мейнстрим экономического развития общества как такового. Этот показатель помогает ответить на вопрос, в чем заключается новый этап роста экономики. Кросс-индустриальные продукты являются отличной возможностью для банковского сектора, чтобы значительно увеличить свою доходность. Но тренд на использование Big data имеет и другую сторону, которая связана с вопросами безопасности использования данных. Я считаю, что технология Data Fusion выводит нас из этого тупика в работе с данными на новый этап эволюции», - сказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик на открытии конференции.

У участников конференции будет возможность послушать ведущих исследователей: Руслана Салахутдинова (Университета Карнеги Меллона, США, ex- Apple Inc), Дмитрия Ветрова (ФКН ВШЭ, Bayes Group), Константина Воронцова (РАН, МФТИ), Андрея Райгородского (ФПМИ, МФТИ), Евгения Бурнаева (Сколтех) и других ученых, а также экспертов-практиков в области data science и искусственного интеллекта из российских и международных компаний, таких как Facebook, Huawei, Gartner, Microsoft, ВТБ, Ростелеком, Яндекс, Mail.Ru Group, Tele2, Ozon, «Лаборатории Касперского» Мегафон, МТС и других.

С полной программой конференции можно ознакомиться по ссылке: https://data-fusion.ru/conference/

Лицензия №1000.