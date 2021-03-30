В Брянске приступили к сносу гаражей-самостроев

В Брянске приступили к сносу незаконно установленных гаражей во дворах многоэтажек. О необходимости проведения демонтажа власти города уведомили хозяев еще на прошлой неделе, сообщает ГТРК «Брянск».

Пока владельцы ведут работы самостоятельно. Впоследствии же – по истечении 10-дневного срока – гаражи снесут принудительно. А вот заплатить за демонтаж придется собственникам.

В ближайшие годы снести в областном центре собираются ликвидировать больше тысячи незаконных гаражей. Непосредственно в 2021-м сносить будут те, которые мешают благоустройству территорий и расширению проезжей части. Либо расположены вблизи социальных учреждений.

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