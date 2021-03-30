Брянцы с 3 апреля полетят в Ростов-на-Дону и Волгоград

С 3 апреля жители Брянской области смогут совершать перелеты по направлению Ростов-на-Дону - Волгоград - Брянск. Фото: международный аэропорт «Брянск».

С 3 апреля жители Брянской области смогут совершать перелеты по направлению Ростов-на-Дону - Волгоград - Брянск. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Азимут», сообщили в соцсетях в группе международный аэропорт «Брянск». Полеты будут осуществлять по вторникам и субботам.

Вылет из Ростова-на-Дону - в 9.00, прилет в Волгоград - в 10.00, в Брянск – в 12.15. Вылетать из Брянска самолет будет в13.15, прилетать в Волгоград в14:40, в Ростов-на-Дону в16.20.

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