В Брянске построят хирургический корпус областной детской больницы

В Брянске возведут хирургический корпус Брянской областной детской больницы. Денежные средства уже выделили. Осталось подписать ряд дополнительных соглашений. Работы запанировали на 2022–2024 годы. Об этом рассказал заместитель брянского губернатора Сергей Тимошенко на еженедельном совещании у главы региона.

Осталось подписать несколько дополнительных соглашений, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Работы запланированы на 2022 — 2024 годы.

Также обсудили другие важные стройки для области. Это лыжно-биатлонный центр и досрочное завершение работ досрочное завершение первого этапа строительства автомобильной дороги Брянск-I — Брянск-II. На этой неделе в основание моста забьют первую сваю.

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