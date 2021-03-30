В Брянской области выявили махинации при обучении граждан предпенсионного возраста

В Брянской области выявили махинации при расходовании бюджетных средств в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Государственное автономное учреждение «Центр занятости населения Стародубского района» в 2019 году заключило контракт с региональным учебным центром на обучение состоящих на бирже труда граждан предпенсионного возраста.

Однако фактически дополнительное профессиональное образование указанной категории граждан предоставлено не было. Государственное автономное учреждение «Региональный учебный центр» представило фиктивные документы, на основании которых произошла оплата.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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