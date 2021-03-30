Брянские баскетболисты стали вторыми в ЦФО. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянские баскетболисты заняли 2 место среди 17 команд Центрального федерального округа. Наши спортсмены получили право на участие во всероссийских соревнованиях, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Там будут играть победители и призеры своих регионов.

На первенстве России среди мужских команд по баскетболу брянские спортсмены победили команду Костромской области. Счет 94.52 и 91.57 в пользу брянцев.

Тур первенства России, сезон 2020-2021, состоялся 27-28 марта в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск». По порядку соревнований, каждая команды играют по две игры – дома и на выезде.

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