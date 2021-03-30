На вокзале в Новозыбкове установили новые светодиодные светильники

В Брянской области новозыбковский вокзал оборудовали новыми светодиодными светильниками. Они сменили старые люминесцентные фонари, которые раньше освещали пассажирские платформы.

Новые светильники значительно ярче и имеют более длительный срок службы. Также новинка позволит сэкономить электроэнергию более чем в три раза.

В Брянской области замена освещения пройдет также на Жуковском и Суземском направлениях, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

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