В Брянске продезинфицировали 50 автобусов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске продезинфицировали 50 автобусов. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части ФПС Главного управления МЧС России применяют дезинфицирующее средство, безопасное для людей и животных. Задействовали мобильный комплекс спецобработк. Дезинфекцию проводят ежедневно.

С начала года автобусы на автотранспортном предприятии сотрудники МЧС дезинфицировали 20 раз.

Работники брянского троллейбусного управления также каждый день проводят дезинфекцию подвижного состава. После каждого рейса на конечной остановке кондукторы и водители самостоятельно проводят обработку автобусов, протирая поручни, сиденья, проветривают салон.

Создали две бригады, которые обеззараживают транспорт собственными силами. Одна из работает в ночную смену и обрабатывает машины, вернувшиеся с линии в автопарк, вторая дезинфицирует транспорт во время обеденных перерывов, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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