Жителей брянского села Страшевичи поили некачественной водой

В Жирятинском районе Брянской области по жалобе жительницы проверили качество питьевой воды в селе Страшевичи. Прокурорская проверка показала, что на местной артезианской скважине отсутствовало ограждение первого пояса зоны санитарной охраны и отмостка. Также в пределах 10 метров от водонапорной башни лежали остатки строительных материалов. Взятые здесь пробы воды показали превышение нормативов по железу и привкусу.

На директора местного муниципального предприятия ЖКУ завели административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и бытовому водоснабжению, а также обязали привести качество воды к установленным нормативам, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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