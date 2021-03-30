За год количество банкоматов в Брянской области выросло на четверть

На начало января 2021 года в Брянской области выпустили 1,86 млн платежных карт. Фото: Евгения ГУСЕВА

На 23,3 процента выросло количество банкоматов, платежных и электронных терминалов в Брянской области за год. К 2021-му их общее число достигло 23 тысяч, сообщают в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Непосредственно терминалов, предназначенных для оплаты товаров и услуг, стало больше на 27,2 процента. Их в регионе насчитывается 23 тысячи единицы.

На начало января этого года в регионе выпустили 1,86 миллиона платежных карт. С их помощью брянцы в 2020-м совершили почти 169,6 миллиона операций на сумму 268,7 миллиардов рублей. Это больше прошлогоднего на 23,7 процента и 5,3 процента соответственно.

Кстати, средний чек в отчетном периоде снизился на 61 рубль – до 640 рублей.

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