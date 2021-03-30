В Брянской области выявили 215 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

В 2021 году в Брянской области на 9,7 процента увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За первые два месяца текущего года зарегистрировали 215 подобных правонарушений. Больше всего их произошло в областном центре.

Лидером является Советский район, здесь зарегистрировали 60 случаев. В Бежице совершили 37 таких преступлений, в Володарском районе – 25, в Фокинском – 18. В общественных местах совершенно 103 преступления.

В основном незаконной деятельностью занимаются лица без постоянного источника дохода, а также те, кто ранее уже попадался на подобных вещах. Двух нарушителей задержали в состоянии наркотического опьянения.

С начала года правоохранители раскрыли 102 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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