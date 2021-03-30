Для брянских заключенных проведут Неделю молитвы. Они стартует в региональных учреждениях уголовно-исполнительной системы 5 апреля. Вопросы ее проведения в колониях и следственных изоляторах обсудили на заседании межрелигиозной рабочей группы, в которую вошли православные священники, представители мусульманского сообщества и сотрудники регионального УФСИН.

Участники встречи коснулись подготовки в Пасхе и соблюдения поста Рамадан. Также достигли договоренности о тесном взаимодействии при воспитании у заключенных религиозной толерантности и предотвращения межрелигиозной нетерпимости и экстремистских идей, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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