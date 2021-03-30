В Брянске пригрозили отравить стаю бродячих собак

В Брянске пригрозили отравить агрессивную стаю бродячих собак, бегающую во дворах в районе школы №1 и цирка. Животные представляют угрозу взрослым и детям.

Об этом написала жительница областного центра вечером 29 марта в социальных сетях. Также она обратилась к администрации и волонтерам с просьбой заняться проблемой. Иначе горожанка пообещала при всей своей любви к животным начать вытравливать агрессивных собак.

– Это стало уже невозможным, и не очень хотелось бы того, чтобы стая нападала на жителей, на детей, на других нормальных и спокойных животных, – написала девушка. – Последней каплей стало то, что пришлось детей отбивать от этих собак. Просьба принять меры, или меры приму я.

Большинство комментаторов согласились с автором поста, что стаям диких собак не место в городе. Но при этом решать проблему лучше цивилизованным способом.

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