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Общество30 марта 2021 8:00

Брянский судья Константин Устинов оспорит лишение полномочий в Верховном суде

Жалобу рассмотрят 30 марта
Марина АНТОНОВА
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Брянский судья Константин Устинов пытается оспорить решение о досрочном сложении полномочий в Верховном суде. Его приняли сначала в Квалификационной коллегии судей Брянской области, а после подтвердили в Высшей квалификационной коллегии судей.

Жалобу судьи рассмотрят во вторник, 30 марта, сообщается на сайте Верховного суда.

Константин Устинов занимал должность судьи в Фокинском районном суде. Его лишили полномочий в январе этого по представлению регионального Совета судей, сообщает "Право.RU".

В декабре прошлого года брянский судья попал под дисциплинарную ответственность.

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