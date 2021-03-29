В Брянске с 29 марта по 17 апреля ограничили движение большегрузов

Постановление подписал глава городской администрации. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с 29 марта по 17 апреля запретили передвижение по автомобильным дорогам местного значения грузовиков с фактической массой, приходящейся на любую ось, свыше шести тонн. Это связано с весенним паводком. Такое постановление подписал глава городской администрации, рассказали в пресс-службе мэрии.

Под ограничение не попадает транспорт, осуществляющий международные перевозки, и пассажирские автобусы. Также по городу продолжат ездить большегрузы, перевозящие продукты, лекарства, топливо, корма для животных, почту, семена и удобрения, смазочные масла и специальные жидкости.

Кроме этого, разрешено движение машин с грузами, необходимыми для ликвидации чрезвычайных происшествий и аварийно-восстановительных ремонтов, для строительства социальных объектов. Полный перечень разрешенных грузов можно посмотреть на официальном сайте Брянской городской администрации.

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