Брянские старшеклассники посоревнуются в чтении вслух

Фото: Брянский молодежный центр.

В Брянске 25 апреля пройдет региональный чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’21». К участию в нем приглашают юношей и девушек от 14 до 17 лет. Молодым людям предстоит прочитать незнакомый отрывок из произведений русской и зарубежной литературы.

Победители регионального этапа получат возможность попасть в финал одной из восьми конференций чемпионата и побороться за выход в суперфинал чемпионата «Страница’21», который проходит в Москве.

В Брянске чемпионат состоится в культурно-образовательном центре «Пространство» по адресу: улица Дуки, 86, рассказали в Брянском молодежном центре. Для участия в чемпионате необходимо зарегистрироваться в группе в соцсети.

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