Гора горы круче

Фото: АО «Чистая планета».

Контейнерные площадки Погара завалили спиленными ветками. Фотоотчет предоставили контролеры службы экологической безопасности АО «Чистая планета». Региональный оператор по обращению с ТКО по Брянской области направил в администрацию района письмо с просьбой навести порядок на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях.

Фото: АО «Чистая планета».

- Сегодня мы получили несколько фотографий с контейнерных площадок Погара, на которых видны горы спиленных веток. Причем, объем сваленных в кучу растительных отходов на некоторых местах складирования выше роста человека! В наш колл-центр стали поступать звонки от жителей района с жалобами на происходящее. Люди возмущены образовавшимися за несколько дней свалками из растительных отходов. В соответствии с действующим законодательством перевозчики отходов не обязаны вывозить порубочные остатки с контейнерных площадок, так как этот вид отходов не относится к твердым коммунальным и вывоз веток и других растительных отходов должен быть организован по отдельному договору. Ответственность за содержание в надлежащем санитарном состоянии контейнерных площадок и территории вокруг лежит на владельце земельного участка, где расположена площадка. Сегодня региональный оператор направил письмо в погарскую администрацию с просьбой в соответствии с действующим законодательством навести порядок и организовать вывоз порубочных остатков, - прокомментировала ситуацию руководитель управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Галина Заикина.

Справка:

Растительные отходы не подпадают под определение «твердые коммунальные отходы», данное в федеральном законе №89 «Об отходах производства и потребления». Это подтверждается сразу несколькими документами. В частности, разъяснениями Минприроды России (от 11.10.2019 №08-25-53/24802 и 21.07.2020 № 08-25-53/18336) и сложившейся судебной практикой. Например, в определении Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 23.01.2020 № АПЛ19-508 указано, что ТКО – это отходы, образовавшиеся в жилых помещениях. В связи с этим действующее законодательство не накладывает на региональных операторов обязанность вывозить растительные отходы в рамках утвержденного единого тарифа. Это зона ответственности владельцев земельных участков, на которых расположены контейнерные площадки и места сбора отходов, - органов местного самоуправления и управляющих компаний.