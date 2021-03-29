В ледовом дворце брянского Стародуба выступили фигуристки «Авроры»

В ледовом дворце брянского Стародуба выступили спортсменки по синхронному катанию «Аврора» спорткомплекса «Брянск». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В ледовом дворце брянского Стародуба выступили спортсменки по синхронному катанию «Аврора» сорткомплекса «Брянск». Они готовятся к первенству России среди юниоров. Перед выступлением во дворце девушки оттачивали свое мастерство с 26 по 28 марта. Тренировала их Екатерина Булатович.

Открыла праздник фигурного катания команда синхронисток «Аврора» зрелищным танцем с флагами России, Брянской области и Стародубского округа. Также 11 девочек разных возрастов и спортивных разрядов показали произвольные программы.

Юные фигуристки продемонстрировали на льду и короткую программу. А завершила праздник спорта произвольная программой «Февраль». Над ней девушки и тренер работали во время в ледовом дворце, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

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