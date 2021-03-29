В Брянской области за неделю поймали 25 нетрезвых водителей. Еще более 30 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Такую дорожную статистику с 22 по 28 марта опубликовала региональная Госавтоинспекция.

Еще шесть водителей попались на повторной пьяной езде. Сейчас решается вопрос о возбуждении на них уголовных дел. Также брянские полицейские в течение недели удалили с проезжей части 92 пьяных пешеходов.

На дорогах области 63 родителя нарушили правила перевозки детей. За прошедшие семь дней в регионе зарегистрировали 129 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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