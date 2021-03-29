Жители Брянской области за неделю перевели мошенникам почти 6 миллионов 700 тысяч рублей. В полицию поступило 42 заявления от пострадавших.

Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков и под разными предлогами выманивают данные банковских карт. По такой схеме за неделю граждане лишились 5 миллионов 800 тысяч рублей.

В течение одного дня 58-летний житель Володарского района и 38-летний житель Суражского района поверили предложению о выгодном кредите. Мужчины остались без полутора миллиона и 890 тысяч рублей соответственно.

За неделю зафиксировали несколько случаев обманов при размещении объявлений о купле-продаже товаров и услуг на специализированных сайтах. Мошенники получили 446 тысяч рублей.

Также злоумышленники смогли взломать банковский личный кабинет 57-летнего жителя Володарского района. С его счета списали 100 тысяч рублей. Без 356 тысяч рублей осталась жительница Клинцов 1962 года рождения. Эти деньги женщина перевела телефонным мошенникам за снятие порчи.

По всем выявленным фактам полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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