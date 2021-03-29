В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 95 человек

В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 95 человек. Побороли опасную инфекцию 79 пациентов. Смертельных случаев не зарегистрировали, сообщил в региональном оперативном штабе 29 марта. Медики провели 492 исследования на ковид.

Всего с начала пандемии в области коронавирус выявили у 35465 брянцев. Из них 64 иногородних.

Выздоровели 34586 человек, скончались 283 жителя. В медлабораториях тесты на коронавирус выполнили больше 496,9 тысяч раз.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».