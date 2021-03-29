Брянская сирота осталась без жилья

В Гордеевском районе Брянской области сироту не обеспечили жилье. Сейчас девушке 22 года. Без попечения родителей она осталась в несовершеннолетнем возрасте.

- На момент проверки заявительница не была обеспечена жильем в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -Прокурор района направил иск в суд в защиту ее прав об обеспечении жилым помещением по нормам и требованиям, установленным законом. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения находится на контроле

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».