В Брянскую область планируют поставить еще 1200 доз вакцины «Спутник V»

По состоянию на 26 марта в регион привезли 72472 дозы препарата. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянскую область в ближайшее время планируют поставить еще 1200 доз вакцины «Спутник V». По состоянию на 26 марта в регион привезли 72472 дозы препарата. Последняя поставка в 5400 доз произошла 25 марта.

На Брянщине уже привили 64889 человек. Укол можно сделать в 66 прививочных пунктах в 33 медицинских организациях региона, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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