Брянский чиновник рассказал о транспортных переменах. Интервью с ним показали на телеканале «Брянская губерния» 24 марта. Гостем программы «Здесь и сейчас» стал начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков.

Он подробно рассказал о планируемой оптимизации транспортной сети и о развитии муниципальных автобусов и троллейбусов. В частности, чиновник подчеркнул, что власти Брянска заинтересованы в модернизации городского электрического транспорта.

Муниципалитет не теряет надежду вступить в текущем году в федеральную программу по приобретению новых троллейбусов на условиях льготного лизинга. Напомним, в 2020 году такую возможность город упустил.

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