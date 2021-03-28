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Общество28 марта 2021 15:34

Трех брянских адвокатов лишили статуса

Заседание совета прошло 26 марта
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Адвокатская палата Брянской области лишила статуса трех адвокатов. Такое решение было принято на заседании совета 26 марта.

Один специалист лишился статуса из-за нарушения правил по исполнению порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. Второй – за неуплату ежемесячных взносов в адвокатскую палату.

Еще одного оставили без статуса за недобросовестное исполнение обязанности по защите доверителя, сообщили в Адвокатской палате Брянской области.

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