Жители Брянска пожаловались на разруху в переулке Новозыбковском

Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.

Жители Брянска пожаловались на разруху по переулку Новозыбковскому в Фокинском районе. Свой крик души они разместили в социальных сетях в воскресенье, 28 марта.

– Мало того что мусорные баки посреди двора, постоянно летит все в палисадники и на детскую площадку, так еще к этой мусорке просто не подойти, – пишут разгневанные горожане. – Ни ЖЭУ, никто за этот ужас не отвечает. Толком не убирается территория, и дороги нормальной нет.

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