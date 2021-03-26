Брянские полицейские выявили 85 административных преступлений. Они проверили больше тысячи человек. Под административный надзор поставили 33 человека. Их них 12 – по инициативе исправительных учреждений, 21 - по инициативе самих полицейских. Рейды провели в рамках операции «Надзор».

Больше полутора тысячи человек попали под проверку по месту жительства, из них больше 900 ночью. Выявили больше 500 административных правонарушений, совершенных ими, в том числе больше 400 человек совершили нарушения административного надзора, 137 – посягательство на общественный порядок. Направили 22 заявления на продление срока административного надзора и 63 - на ужесточение раньше установленных ограничений.

- Завели 11 уголовных дел по статье «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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