В Брянске задержали подозреваемого в грабеже пенсионерки

В Фокинском районе Брянска местный житель ограбил пенсионерку. Он украл кошелек и банковскую карту. О нападении на 70-летнюю женщину в полицию сообщил ее муж.

По его словам, супруга возвращалась из магазина. Вдруг возле подъезда ее неожиданно ударом сбил незнакомец. Из пакета потерпевшей злоумышленник выхватил кошелек, после чего поспешил скрыться с места происшествия. Грабитель похитил банковские карты и несколько сотен рублей.

Полицейские задержали 28-летнено горожанина. Раньше он не имел проблем с правосудием. Во время расследования установили, что подозреваемый следил за пенсионеркой от магазина до дома. Выждав удобный момент, он напал на женщину. Деньги грабитель потратил, а кошелек с бесполезными для него картами выбросил. Хозяйка их успела заблокировать.

- Мужчине предъявили обвинение по статье «Грабеж», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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