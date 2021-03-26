В Унечском районе продавщица продала несовершеннолетнему пять бутылок пива. Во время судебного заседания установили, что 68-летняя женщина, работавшая в магазине «Ручеек» продавцом-стажером, продала несовершеннолетнему покупателю пять бутылок пива. При этом она не потребовала у него паспорт. Ее и раньше привлекали к административной ответственности за такое же нарушение закона.

- Виновную оштрафовали на 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор суда в законную силу не вступил.

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