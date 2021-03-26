В Брянске трем экстремистам запретили общаться друг с другом и пользоваться интернетом

Троим межрегиональным экстремистам, которых задержали в Брянске, избрали меру наказания. Им запретили выходить в определенные периоды времени за пределы места жительства, общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, пользоваться средствами связи и сети Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Напомним, следователи предварительно установили, что задержанные с 16 августа 2019 года участвовали в межрегиональном общественном объединении, признанном экстремистским и запрещенном на территории РФ. Задержанные граждане отвечали за его деятельность в Брянске.

Преступление выявили сотрудники ЦПЭ УМВД России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области.

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