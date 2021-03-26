В Почепском районе Брянской области завершено строительство газопровода

Фото: АО «Газпром газораспределение Брянск».

В Почепском районе Брянской области завершено строительство межпоселкового газопровода высокого давления д. Кожемяки - п. Семки – д. Рудня. Общая протяжённость новой системы составляет 3,9 км.

Проект реализуется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром».

В настоящий момент идёт процесс проектирования сетей низкого давления, после чего жители двух населённых пунктов получат возможность провести газ в свои дома.

«Газификация населения – социально-значимый проект. Очень важно, чтобы у всех жителей нашего региона была возможность использовать газ в быту. В Почепском районе такая возможность появится у жителей поселков Семки и Рудня», – отметила заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Брянск» Ольга Прокофьева.