В брянской области за сутки коронавирусом заболели 92 человека

В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 92 человек. Справился с опасной инфекцией 71 брянец. Смертельных случаев не зарегистрировали, сообщили в региональном оперативном штабе 26 марта. Медики провели 1780 исследований на ковид.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 35180 человек. среди них 64 иногородних. Выздоровели 32349 пациентов, умерли 282 брянца.

В медлабораториях области тесты на коронавирус выполнили больше 493,1 тысяч раз.

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