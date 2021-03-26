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Общество26 марта 2021 11:13

В брянской области за сутки коронавирусом заболели 92 человека

Справился с опасной инфекцией 71 брянец
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 92 человек. Справился с опасной инфекцией 71 брянец. Смертельных случаев не зарегистрировали, сообщили в региональном оперативном штабе 26 марта. Медики провели 1780 исследований на ковид.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 35180 человек. среди них 64 иногородних. Выздоровели 32349 пациентов, умерли 282 брянца.

В медлабораториях области тесты на коронавирус выполнили больше 493,1 тысяч раз.

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