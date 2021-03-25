В Брянской области за два дня остановили 43 пьяных пешеходов

В Брянской области 23 и 24 марта провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». За два дня стражи порядка выявили 198 нарушений со стороны пеших участников дорожного движения. В том числе остановили 15 человек без светоотражающих элементов на одежде. С проезжей части удалили 43 нетрезвых пешеходов.

Также госавтоинспекторы зафиксировали более 80 случаев непредставления преимущества пешеходам. Кроме этого, сотрудники проводили профилактическую работу, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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