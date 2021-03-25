Брянские фигуристки будут оттачивать свое мастерство в Стародубе

Спортсменок будут готовить к всероссийским соревнованиям. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Стародубе проведут занятия для юных фигуристок из команды по синхронному катанию «Аврора» спортивного комплекса «Брянск». Спортсменок будут готовить к всероссийским соревнованиям.

19 девочек пройдут подготовку под руководством профессионального тренера из Екатеринбурга. Тренировки продолжительностью до пяти часов ежедневно запланированы на три дня – с 26 по 28 марта.

Уже подготовили предварительное расписание тренировок и мастер-классов. Завершением занятий станут показательные выступления.

– Место для занятий выбрано неслучайно: ледовый дворец Стародуба соответствует всем необходимым требованиям для занятий спортсменов высокого уровня, – рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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