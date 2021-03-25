В Брянске 26 марта ограничат движение на железнодорожном переезде

В Брянске 26 марта с 9.00 до 17.00 будет частично перекрыт железнодорожный переезд 136 километр пк 7 перегона Брянск Орловский – Орджоникидзеград. Как сообщили на Брянск-Льговской дистанции пути, это связано с текущим ремонтом резинокордового настила.

Автомобильный транспорт будут пропускать только по одной полосе. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути объезда, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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