ВТБ разрабатывает стратегию устойчивого развития при участии миноритарных акционеров

Фото: "ВТБ".

ВТБ продолжает работу по повышению вовлеченности миноритарных акционеров в управление и стратегическое развитие бизнеса группы. Принимая во внимание важность ESG-принципов для крупных компаний, их акционеров и инвесторов, ВТБ приступил к разработке стратегии устойчивого развития. Новая ESG-стратегия дополнит бизнес-стратегию ВТБ и будет принята в середине 2021 года.

ВТБ приглашает акционеров банка принять активное участие в формировании документа, представив свои идеи и предложения по трём ключевым направлениям стратегии:

· Ответственное финансирование: размещение капитала на основе ESG- принципов, с учётом влияния на экологию и общество; помощь клиентам ВТБ в поиске идей и проектов, способствующих устойчивому развитию экономики страны; повышение финансовой грамотности и ответственный подход к выбору финансовых продуктов со стороны розничных клиентов.

· Развитие социальных инициатив: поддержка благотворительных проектов и волонтерского движения; cоциальные инвестиции в развитие образования, здравоохранения, культуры, поддержание экологии; поддержка развития социальной инфраструктуры; создание доступной среды для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями.

· Повышение качества корпоративного управления: повышение вовлечённости акционеров и заинтересованных лиц в работу банка; развитие каналов коммуникаций и организация устойчивой обратной связи менеджмента, акционеров и заинтересованных лиц при принятии решений.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил: «Акционеры банка всегда активно откликаются на наши предложения об участии в различных краудсорсинговых проектах. Так, уже несколько раз миноритарии участвовали в разработке стратегии ВТБ, предлагали свои идеи по развитию розничных и инвестиционных продуктов, помогали сделать лучше наш сайт и мобильное приложение. Мы убеждены, что при разработке стратегии, продуктов и услуг должно учитываться мнение наших акционеров как ключевых стейкхолдеров. Стратегия устойчивого развития, которую мы разрабатываем при участии акционеров, – еще один важный шаг в этом направлении».

Акционеры могут направить свои идеи и предложения в адрес Консультационного совета акционеров ВТБ – ksa@vtb.ru. Сбор предложений акционеров продлится до 1 мая 2021 года, после чего они будут рассмотрены и проанализированы профильными подразделениями банка. По завершении процесса разработки стратегия устойчивого развития будет презентована на мероприятии с участием акционеров ВТБ.

Лицензия №1000.