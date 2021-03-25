Брянская область 24 апреля присоединится к всероссийскому субботнику

В Брянской области 24 апреля пройдет всероссийский субботник. Он проводится по инициативе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. К массовой уборке присоединятся многие российские населенные пункты.

Субботник проводится в канун онлайн-голосования по выбору общественных территорий, которые должны благоустроить в 2022 году. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой платформе 32.gorodsreda.ru.

В Брянске на выбор жителей представят проекты 12-ти парков и скверов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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