В Брянской области назначили новых мировых судей

В Брянской областной Думе назначили новых мировых судей. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянской областной Думе назначили новых мировых судей. Должность мирового судьи судебного участка №27 в Дятьковском судебном районе Брянской области займет Алексей Карсунцев. На этом посту ему предстоит работать три года.

Мировым судьей судебного участка №5 Бежицкого судебного района Брянска назначили Галину Суровенко. Она также в данной должности будет работать три года. Исполнять обязанности мирового судьи судебного участка №41 Красногорского судебного района Брянской области 7 лет будет Игорь Шлык.

Такое решение приняли депутаты облдумы на 27-ом заседании, которое прошло в четверг, 25 марта.

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