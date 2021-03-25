Работа на свалку

Фото: АО «Чистая планета».

В Брянске поймали водителя грейфера, который устроил большую несанкционированную свалку строительных отходов в Фокинском районе. За нелегальный вывоз он получал деньги от одного из предприятий Володарского района.

Фото: АО «Чистая планета».

- Это уже второй случай в этом месяце, когда сотрудники отдела экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО ловят с поличным нарушителя природоохранного законодательства. Водитель грейфера забирал и вывозил строительные отходы с территории одного из промышленных предприятий Володарского района и выгружал их рядом со своей базой, расположенной в Фокинском районе. То есть мусор из одного района он перевозил и выбрасывал на территории другого за деньги. Противоправные действия организатора свалки - водителя грейфера мы зафиксировали на камеру. Общий объем выгруженных отходов составил примерно 30 кубических метров. Данные о правонарушении направлены в администрацию, в правоохранительные органы и областной Департамент природных ресурсов, – рассказал начальник отдела экологической безопасности АО «Чистая планета» Дмитрий Телешов.