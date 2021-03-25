В Брянске автоинспекторы будут ловить нарушителей правил парковки

В Советском районе Брянска в четверг, 25 марта, автоинспекторы будут вылавливать водителей, нарушающих правила парковки. Фото:гибддбрянск.рф.

В Советском районе Брянска в четверг, 25 марта, автоинспекторы будут вылавливать водителей, нарушающих правила парковки. С начала этого года за неправильную парковку наказали 488 водителей. За нарушение правил остановки или стоянки предусмотрен штраф от 500 до 5000 тысяч рублей. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

О таких наглых парковщиках в Госавтоинспекцию сообщают жители Брянска. Также их выявляют и во время спецрейдов сами автоинспекторы.

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