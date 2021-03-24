Содержание парков Брянска обойдется бюджету в 22,3 млн рублей

Содержание парков Брянска в весенне-летний период 2021 года обойдется бюджету в 22,3 миллиона рублей. Об этом объявили на оперативном совещании в горадминистрации.

Главной темой обсуждения стала подготовка парков культуры и отдыха к новому сезону.

Всего в городское парковое объединение входит шесть подразделений: ЦПКиО имени 1000-летия Брянска, парки Толстого, Пушкина, железнодорожников, «Майский», «Юность». Каждый уже начали готовить к предстоящему сезону-2021. Предполагается, что он стартует в традиционные сроки – 1 мая.

– Городское объединение парков культуры и отдыха сейчас выполняет пусконаладочные работы аттракционов, заключает договоры на их техническое освидетельствование, ведет ремонт и замену освещения на парковых территориях, – поясняют в пресс-службе мэрии.

Позже – после схода снега – спецтехника выполнит генеральную уборку территорий.

Кроме того, на апрель запланировали текущий ремонт и покраску полутора сотен скамеек, летних эстрад, ограждений. В парках посеют газонную траву, побелят тысячу деревьев, благоустроят клумбы, обработают от клещей.

В ЦПКиО имени 1000-летия Брянска на Кургане Бессмертия приведут в порядок пешеходные маршруты для терренкура, выполнят кронирование и валку аварийных деревьев.

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