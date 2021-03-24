В Брянске появилось видео с места сожжения новорожденного в лесу

В Брянске опубликовали видео с места обнаружения обгоревшего новорожденного в лесу. Запись опубликовали в следственном управлении Следственного комитета России.

На ней видно, что место преступления огородили сигнальной лентой. Утром 24 марта здесь работали следователи-криминалисты. Тело младенца обнаружили в кострище. Следователи собирают все значимые для дела вещественные доказательства.

Обгоревшее тело новорожденного нашла женщина, которая гуляла с собакой. Это случилось утром в среду, 24 марта, в городском лесу Заставище на окраине Бежицкого района. Она сообщила об этом в полицию.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Следователи выяснят, живым ли родился ребенок.

Кстати, трагедия произошла у общежития молокозавода. Кстати, местные жители рассказали, что в нем не замечали в последнее время беременных. Обход ближайших квартир устроили полицейские.

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