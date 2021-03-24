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Общество24 марта 2021 18:24

Брянскую область с рабочим визитом посетил вьетнамский посол

На встрече обсудили перспективы сотрудничества
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Официальная делегация и руководители Брянской области почтили память героев Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянскую область 24 марта приехал полномочный посол социалистической республики Вьетнам в России Нго Дык Мань. Высокий гость встретился с губернатором Александром Богомазом. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в разных сферах.

Официальная делегация и руководители Брянской области почтили память героев Великой Отечественной войны возложением цветов к вечному огню у Памятника партизанам и подпольщикам, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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