В брянской организации трем работникам задолжали больше 150 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В брянской организации трем работникам задолжали больше 150 тысяч рублей. В ходе прокурорской проверки установили, что руководство общества с ограниченной ответственностью «Партнер Агро» больше двух месяцев не выплачивала зарплату трем работникам.

- Прокуратура Советского района Брянска направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Завели уголовное дело. В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

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